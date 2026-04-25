Captura SSPE a sujeto en vehículo involucrado en privación de la libertad

Policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) , adscritos al grupo especial de Detectives, llevaron a cabo la detención de un hombre en Ciudad Juárez por la posesión de un vehículo presuntamente relacionado con un delito de privación ilegal de la libertad, además, portaba consigo 5 envoltorios con sustancias ilícitas.

Los hechos se registraron esta semana en la colonia Aeropuerto, cuando a través de las cámaras de la Plataforma Centinela se avistó un vehículo Honda Civic, modelo 2019, de color rojo. Dicho automóvil cumplía con las características de una unidad vinculada a un hecho delictivo ocurrido en febrero del presente año.

Tras el avistamiento, el personal de la Dirección de Análisis Táctico de la SSPE realizó un seguimiento virtual mediante la tecnología de videovigilancia Centinela. De manera inmediata, se coordinó la información con los agentes de la Policía del Estado en campo para lograr la intercepción del objetivo en la colonia en mención.

Al darle alcance al vehículo e iniciar la intervención, los Detectives se percataron de que el conductor, identificado como Sergio Alexis E. L., de 30 años de edad, portaba en el vehículo cinco envoltorios plásticos que contenían una hierba seca con las características propias de la marihuana.

Por lo anterior, se procedió al formal arresto de Sergio Alexis E. L., quien junto con lo incautado, fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones pertinentes y determinar su situación legal.

Este resultado es un reflejo del compromiso constante de la SSPE con la justicia, reafirmando que la tecnología y la inteligencia táctica de la estrategia liderada por Gilberto Loya, quien destacó a la tecnología Centinela como piezas fundamentales para combatir la impunidad y devolver la tranquilidad a las familias juarenses.

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