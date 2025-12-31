Captan rapiña tras volcadura de tráiler con productos de limpieza en Querétaro

Se registró una volcadura de un tráiler cargado con productos de limpieza en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, la mañana del martes 30 de diciembre de 2025, lo que provocó actos de rapiña.

🚛⚠️ La volcadura de un tráiler cargado con productos de limpieza, en el trébol del distribuidor Buenavista, en Santa Rosa Jáuregui, derivó en actos de rapiña por parte de habitantes de la zona, quienes aprovecharon que la mercancía quedó regada. 🎥 Ángel Gutiérrez pic.twitter.com/S8sEO8TmXW — Diario de Querétaro (@DiarioQro) December 30, 2025

La volcadura ocurrió en el Puente Distribuidor Buenavista, punto de conexión vial entre la autopista 57 al Libramiento Noreste, justo en las inmediaciones del Parque Industrial Querétaro.

Medios locales detallaron que el conductor del tráiler perdió el control en una curva, lo que provocó que la unidad quedará recostada sobre su lado derecho y la ruptura de la caja.

⚠️👀 Así fue la rapiña en Santa Rosa Jáuregui tras la volcadura de un trailer. Se llevaron productos de Suavitel, Colgate y Palmolive pic.twitter.com/IBaZUQEd5E — Miguel Angel Alvarez 🇲🇽 Reportero Mexicano (@malvarezvargas) December 30, 2025

Los productos de limpieza, como suavizantes y detergentes, quedaron sobre la vía pública, lo que ocasionó que vecinos cercanos a la zona de la volcadura se acercaran y realizaran actos de rapiña.

Incluso, algunas personas subieron a la caja del tráiler para sacar todos los productos que se encontraban todavía en dicha parte de la unidad.

Servicios de emergencia llevaron a un hospital al conductor del vehículo, cuyo estado de salud fue reportado como estable.

Autoridades de Querétaro implementaron un operativo para retirar el tráiler volcado en dicha zona de Santa Rosa Jáuregui este martes 30 de diciembre, la cual registra un tráfico intenso.

Con información de López-Dóriga Digital