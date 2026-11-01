Captan en 2 ocasiones a sujeto robando en local de Alsuper Vallarta

A este medio de comunicación llegó una denuncia ciudadana sobre un sujeto que fue captado robando dos veces en un café ubicado al interior de Alsuper Vallarta.

La primera grabación corresponde a julio de este año, en la que las cámaras de vigilancia captan el momento en el que el sujeto estira el brazo para robarse un teléfono celular que estaba junto a la pantalla de cobro.

Un segundo video, del mes en curso muestra al mismo sujeto robándose el vaso de las propinas.

La denuncia ciudadana se realiza con la intención de que la gente identifique al responsable y tenga cuidado de no sufrir otro robo.