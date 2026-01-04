Captan a Noroña de compras en Roma; le gritan corrupto y responde con manotazo

Roberto Quijano, embajador vitalicio de Baja California, acusó que el senador morenista Gerardo Fernández Noroña lo agredió tras encontrárselo en las calles de Roma.

Quijano compartió un video en su cuenta de X donde abordó al senador “saliendo del exclusivo centro comercial Rinascente”, escribió.

“Me topé a @fernandeznorona en la calle en Roma. Saliendo del exclusivo centro comercial Rinascente. Me quiso quitar el celular y su pareja me quiso patear. Ni un segundo de sosiego a este perro hambreado defensor de Maduro”, acusó.

Lee también Nicolás Maduro, el conductor de autobús heredero del chavismo

En el breve video se le cuestionó a Fernández Noroña que, “¿Qué se siente estar en Roma?” a lo que respondió “pues muy bien, crees que tú eres el único que tienes derecho a estar en Roma? No, mi amigo, dijo mientras soltó un manotazo.

La acompañante del legislador lo secundó y llamó “pobre idiota” a Quijano, para luego retroceder y, aparentemente, retirarse.

En el video se escucha como la persona que lo graba acusa a Noroña de ser un corrupto y defender a Nicolás Maduro. “Está aquí en Roma mientras el país está en crisis”, señaló.

Finalmente, el senador afirmó estar a favor de Maduro y que lo defiende, mientras se retiraba del lugar.

Me topé a @fernandeznorona en la calle en Roma. Saliendo del exclusivo centro comercial Rinascente. Me quiso quitar el celular y su pareja me quiso patear. Ni un segundo de sosiego a este perro hambreado defensor de Maduro. pic.twitter.com/BIWVfAN7yf — Roberto Quijano (@RobertoQuijanoL) January 4, 2026

Con información de El Universal