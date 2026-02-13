Captan a jabalíes “jugando” futbol en Italia

Un insólito video grabado en un parque de la periferia de Roma muestra a un grupo de jabalíes en un campo de fútbol, donde parecen divertirse jugando con un balón, girando en torno a él o dándole toques con el hocico.

😃⚽️Encuentran a jabalíes 'jugando' al fútbol https://t.co/HRBI4vmnOl Vecinos de Roma observaron una inusual escena de jabalíes 'jugando' un partido del fútbol en Italia, y quedaron cautivados con sus movimientos pic.twitter.com/pFNzApuIT9 — Sepa Más (@Sepa_mass) February 12, 2026

Los medios recuerdan que la aparición de estos grandes mamíferos es habitual en muchas zonas urbanas, donde buscan comida. Más allá de que resulte simpático verlos escarbar o corretear, siguen siendo peligrosos y entorpecen el uso de espacios comunes como este campo, advierten.