Captan a jabalíes “jugando” futbol en Italia

Un insólito video grabado en un parque de la periferia de Roma muestra a un grupo de jabalíes en un campo de fútbol, donde parecen divertirse jugando con un balón, girando en torno a él o dándole toques con el hocico.

Los medios recuerdan que la aparición de estos grandes mamíferos es habitual en muchas zonas urbanas, donde buscan comida. Más allá de que resulte simpático verlos escarbar o corretear, siguen siendo peligrosos y entorpecen el uso de espacios comunes como este campo, advierten.

