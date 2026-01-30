Capacita SSPE a personal educativo en Protocolo de Seguridad Escolar

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través del Instituto Estatal de Seguridad Pública, impartió el curso “Protocolo de Seguridad Escolar” a personal docente y administrativo del sistema educativo DGETI, con el objetivo de fortalecer la prevención y la correcta actuación ante situaciones de riesgo en los planteles.

La capacitación fue impartida por el instructor Manuel Sotelo e incluyó temas fundamentales como medidas de seguridad escolar, primeros auxilios ante una posible sobredosis por fentanilo, así como métodos de evacuación y atención a emergencias, priorizando la protección de la comunidad estudiantil.

Durante la jornada también se brindó información sobre las acciones que realizan los radioperadores de la Policía del Estado al atender llamadas al Sistema de Emergencias 9-1-1. En este apartado, la Suboficial Aide Lucía Lara explicó los criterios y procedimientos inmediatos que se aplican para determinar la gravedad de una situación y definir el mejor protocolo de actuación, el cual puede incluir desde la movilización de grupos especiales, hasta el uso de drones y helicópteros, según la naturaleza de la emergencia.

Este curso intensivo fue dirigido a personal docente y administrativo encargado de los protocolos de seguridad en planteles educativos ubicados en diversos municipios del estado de Chihuahua, reforzando las capacidades institucionales para una respuesta oportuna y eficaz.

Por su parte, Uriel Cruz Miranda, subdirector del CBTIS 269 de Ciudad Juárez, destacó la importancia de este tipo de capacitaciones, al señalar que son fundamentales para todos los centros educativos, ya que abordan la prevención y el correcto actuar ante emergencias que pueden poner en riesgo la integridad de las y los alumnos.

Con estas acciones, la SSPE refrenda su compromiso de coordinación con el sector educativo, fortaleciendo la prevención de incidentes y la protección de las juventudes en el estado de Chihuahua.