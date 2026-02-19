Caos vial tras volcadura en Gaza Juventud- Cantera; tres menores lesionados

En la parte alta de la que Gaza que va del Periférico de la Juventud hacia la avenida La Cantera, se registró un aparatoso choque con volcadura de un vehículo Chevrolet Pitt, el cual era tripulado por tres jóvenes de aproximadamente 16 años de edad que resultaron policontundidos.

El accidente ocurrió cuando el conductor perdió el control del volante debido al exceso de velocidad, se impactó contra el muro provocando que el rin delantero del lado izquierdo se desprendiera provocando que volcara sobre su toldo.

Los tres jóvenes fueron atendidos por paramédicos de Cruz Roja a quienes están valorando si trasladan o no a un hospital haciéndose cargo del tráfico y del accidente elementos de la policía Vial.