Obtiene Fiscalía sentencia de 55 años de prisión para tres responsables de robo de vehículo y secuestro exprés

• Los ahora sentenciados cometieron los delitos a dos víctimas en el año 2024, en la ciudad de Chihuahua

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo una sentencia de 55 años de prisión, dictada en contra de Carlos Antonio V. R., Luis Antonio E. H., y Christian Francisco Z. E., por los delitos de robo de vehículo agravado y secuestro exprés, que cometieron a dos víctimas.

En la audiencia de individualización de sanciones, el Tribunal dictó la condena que los tres sentenciados purgarán en el Centro de Reinserción Social No. 1, de Aquiles Serdán, además, fueron condenados a pagar una multa de 488 mil pesos y 11 mil pesos por concepto de la reparación del daño, en beneficio de las víctimas.

Gracias al caudal probatorio presentado por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo de Vehículos, se demostró la responsabilidad penal de los ahora sentenciados en el juicio oral 216/2025.

La investigación ministerial estableció que el 9 de abril del 2024, los sentenciados amenazaron a las víctimas en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en el Periférico de la Juventud y calle Tomás Valles, en donde os amarraron y los subieron a su propio vehículo, tipo pick up.

Después de huir del lugar, despojaron a las víctimas de 11 mil pesos en efectivo, y de un teléfono celular, dejándolas abandonadas en un lote baldío.

El vehículo fue recuperado ese mismo día por elementos de la Agencia Estatal de Investigación en el kilómetro 57 de la carretera que conduce del Largo Maderal a ciudad Madera, acto en el que detuvieron a Carlos Antonio V. R., abordo, aunque éste quedó libre por orden del Juez de Control.

Tras la integración de la carpeta de investigación, se solicitaron las órdenes de aprehensión con las que fueron detenidos Carlos Antonio V. R., Christian Francisco Z. E., y Luis Antonio E. H., quienes enfrentaron su proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva y el 21 de mayo de 2026, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Morelos, dictó el fallo condenatorio en su contra.

Con lo anterior y gracias al trabajo del Ministerio Público, se logró la sentencia condenatoria y se garantizan las sanciones en contra de quienes incurren en la comisión de delitos que atentan contra su integridad física y patrimonial.