¡Camisa BTS en 110 mil dólares! ¿Qué artículos del show de medio tiempo del Mundial se subastaron?

De los creadores de vender el césped de la final del Mundial 2026 llega la subasta de los artículos utilizados en el primer espectáculo de medio tiempo en una Copa del Mundo. Semanas después de la coronación de la selección española, varios de los objetos utilizados por artistas que estuvieron en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey fueron subastados por la casa de subastas Christie’s.

La subasta “One Goal: An Auction to Benefit the FIFA Global Citizen Education Fund” fue una venta benéfica que reunió 27 artículos relacionados con el Mundial 2026 y recaudó 652 mil 630 dólares, recursos destinados al fondo educativo impulsado por la FIFA y Global Citizen.

Entre los lotes más codiciados aparecieron prendas utilizadas por Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber durante el histórico show de medio tiempo, junto con otros objetos exclusivos relacionados con el torneo.

¿Qué artículos del show de medio tiempo del Mundial 2026 fueron subastados?

Las piezas utilizadas durante el espectáculo musical en la final del Mundial 2026 dominaron la subasta y, en varios casos, alcanzaron cifras muy por encima de lo estimado.

La prenda más costosa fue la camisa utilizada por Jimin, integrante de BTS, banda que anunció que no participará en los Grammy, que se vendió por 110 mil dólares, pese a tener una estimación de apenas 3 mil a 5 mil dólares.

Otra de las piezas más cotizadas fueron los guantes sin dedos utilizados por Madonna durante su participación, donde tuvo como invitados especiales a Ronaldo Nazário y Ronaldinho. Este objeto se esperaba vender entre 3 mil y 5 mil dólares, pero alcanzó un precio final de 41 mil 800 dólares.

A estos objetos se sumó el vestuario de Shakira utilizado en el videoclip de Dai Dai, himno oficial del Mundial 2026, que se vendió por 8 mil 250 dólares.

Todos los objetos que fueron puestos a subasta fueron:

Camisa de Jimin (BTS): 110 mil dólares.

Chaqueta de Jung Kook (BTS): 46 mil 200 dólares.

Bufanda de V (BTS): 46 mil 200 dólares.

Guantes rosas sin dedos de Madonna: 41 mil 800 dólares.

Pantalón de Suga (BTS): 33 mil dólares.

Guantes de J-Hope (BTS): 28 mil 600 dólares.

Balón firmado por los artistas del show: 28 mil 600 dólares.

Tenis usados por Justin Bieber: 26 mil 400 dólares.

Botas de RM (BTS): 19 mil 800 dólares.

Cinturón de Jin (BTS): 16 mil 500 dólares.

Letra manuscrita y setlist de “We Dance” de Chris Martin: 15 mil 400 dólares.

Vestuario de Shakira utilizado en el videoclip de Dai Dai: 8 mil 250 dólares.

Con información de El Financiero