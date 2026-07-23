Camión de Diconsa tenía reporte de robo, iba a Atascaderos: fiscal tras hallazgo de 3 jóvenes sin vida

El fiscal de Distrito Zona Sur, Guillermo Hinojos Hinojos dio a conocer que el camión de Diconsa en el que se localizaron a 3 masculinos sin vida, en el municipio de Guadalupe y Calvo, había sido robado horas antes por integrantes del crimen organizado.

La unidad transportaba mercancía para surtir las tiendas de Diconsa en el poblado de Atascaderos, así como algunos municipios de Durango; el conductor se dirigía a dichos lugares cuando se detuvo a un costado de la carretera para revisar el vehículo, momento que fue aprovechado por los asaltantes.

Posteriormente, el conductor se traslada por sus medios a la cabecera municipal en donde presenta la denuncia ante la Fiscalía de Distrito Zona Sur por el delito de robo y horas después se confirma en hallazgo del camión en la comunidad de El Cebollín.

Al inspeccionar la unidad, se localizan 3 masculinos sin vida al interior de la caja de mercancías, con impactos de arma de fuego; las víctimas no han sido identificadas, sin embargo, se estima que su edad ronda entre los 16 y 20 años de edad.