Cámaras empresariales lamentan fallecimiento de Francisco Barrio

Tras darse la noticia del fallecimiento del ex gobernador del Estado Francisco Barrio Terrazas, diferentes Cámaras Empresariales lamentaron su muerte y enviaron condolencias a la familia.



La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) encabezada por Alejandro Lazzarotto, lamentaron el suceso recalcando la gran trayectoria que tuvo en el mundo político y su huella en el proceso de gobernar Chihuahua.





Por su parte la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) liderada por Julio César Mercado Rodríguez expresaron su sentir, asimismo su visión en el estado y el desarrollo en infraestructura, desarrollo institucional y progreso que dejó en Chihuahua.



La Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) encabezada por Álvaro Bustillos Fuentes dedicó su pésame a la familia reiterando que el ex gobernador fue un gran apoyo y amigo para el sector ganadero.



La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) liderada por Armando Gutiérrez señalaron su pésame a la familia y amigos asimismo reconocen la trayectoria.

La Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro) expresó respetuoso sentir por la muerte del ex gobernador, reiterando su legado y huella para el cambio del centro de la ciudad.



Barrio Terrazas falleció esta mañana a los 75 años a causa de complicaciones de salud, fue un destacado panista que gobernó Ciudad Juárez y fue el primer gobernador de Chihuahua emanado del Partido Acción Nacional.