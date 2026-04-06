Cada quien sus estrategias, campo sí necesita ayuda; señala CEACH ante bloqueo carretero

El presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua (CEACH) Arturo González Ruiz señaló que el bloqueo carretero es justo para agropecuario, pues son muchas las necesidades del campo, pero, señaló que no participan en el bloqueo que afecta a terceros.

“Nosotros consideramos que los temas que manejan los productores son temas legítimos, creo que todos estamos de acuerdo que el precio de los granos básicos son muy bajos, la cuestión de la necesidad de un financiamiento, una financiera, en esos temas estamos de acuerdo todos los productores y cada quien tiene sus estrategias y esas se respetan”, manifestó.

Señaló que se estarán al pendiente del rumbo que tomen los cierres debido al transporte de alimentos de Chihuahua al sur del país pues con los bloqueos es difícil para el sector agremiado del CEACH cumplir con las ventas puntuales.

Cabe destacar que se menciona un posible cierre en el ferrocarril en Jiménez por parte de productores de otras organizaciones, por lo cual el CEACH estará pendiente y hace un último llamado al diálogo.

“Convocando al dialogo y que no haya afectación a terceros, ese es el asunto”, comentó.