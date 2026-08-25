Cada quien su decisión, dice Sheinbaum sobre posible regreso Inzunza al Senado, acusado de vínculos con el narco

La presidente Claudia Sheinbaum Pardo se desmarcó de la decisión sobre el posible regreso de Enrique Inzunza Cázarez al Senado y sostuvo que corresponde al legislador decidir si retoma su escaño o solicita licencia, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas investigaciones relacionadas con los señalamientos de Estados Unidos.

“Cada quien tiene que hacer una decisión”, afirmó la mandataria al ser cuestionada sobre el senador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien anunció su regreso al Congreso después de más de 100 días de ausencia. La presidente añadió que mantiene la misma posición expresada respecto al caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Sheinbaum sostuvo que, ante los señalamientos contra Inzunza y otros políticos, primero debe existir una investigación y establecerse si existen elementos que acrediten alguna responsabilidad. También reiteró que Estados Unidos no ha entregado a México las pruebas que permitan sustentar las acusaciones contra el senador y Rocha Moya.

Inzunza anunció su regreso al Senado

Enrique Inzunza Cázarez comunicó que regresará a sus actividades legislativas después de 113 días de ausencia. El senador participará primero en la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena y posteriormente acudirá a las sesiones del periodo ordinario, cuyo inicio está previsto para el 1 de septiembre.

El legislador ha rechazado que su ausencia y posterior regreso estén relacionados con la reincorporación de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa. También ha sostenido que no abandonó sus responsabilidades legislativas durante el periodo en que tuvo una participación presencial limitada.

Su retorno, sin embargo, ocurre en medio de cuestionamientos dentro de Morena. Arturo Ávila, coordinador de los diputados morenistas, consideró que Inzunza debería solicitar licencia para enfrentar los señalamientos sin la protección del fuero constitucional.