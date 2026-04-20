Buscan a menor arrastrado por la corriente del Río Conchos

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya, continúa con la presencia permanente en la región centro-sur, a través de operativos terrestres y aéreos, como parte de las acciones de apoyo, proximidad y disuasión del delito.

Como parte de este despliegue, el pasado 19 de abril se llevó a cabo un operativo aéreo en coordinación con autoridades municipales de Camargo, así como cuerpos de emergencia, con el objetivo de apoyar en la búsqueda de un menor de 15 años que fue arrastrado por la corriente en el Río Conchos, a la altura del punto conocido como “El Edén”.

El operativo inició a las 08:10 horas desde el Aeropuerto Internacional de Chihuahua, con el despliegue de la aeronave BELL-429 de la SSPE, realizando sobrevuelos en zonas estratégicas como Camargo, San Francisco de Conchos, el Río Conchos y diversas localidades aledañas, así como cuerpos de agua en la región.

Estas actividades de búsqueda continuarán a cargo de las autoridades municipales, con la colaboración de la SSPE en coordinación con Protección Civil, Policía Municipal y equipos de paramédicos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso de mantener operativos permanentes en todo el territorio estatal, garantizando una respuesta oportuna y coordinada ante cualquier situación que requiera la intervención de las autoridades.