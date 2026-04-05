Blake Lively se pronuncia después de que un juez desestimara 10 demandas contra Justin Baldoni

Blake Lively se pronunció luego de que un juez desestimara varias de las acusaciones que presentó en su demanda contra Justin Baldoni, su coprotagonista en It Ends With Us.

acuerdo con la resolución del juez Lewis Liman, 10 de las 13 acusaciones fueron descartadas, entre ellas las relacionadas con acoso sexual, conspiración y difamación, lo que reduce de forma significativa el alcance del proceso legal.

Blake Lively se pronuncia después de que un juez desestimara demandas contra Justin Baldoni

Pese a este revés, Blake Lively ha mantenido una postura firme. A través de sus declaraciones, dejó claro que su lucha no se limita a su experiencia personal, sino que busca poner sobre la mesa un problema más amplio dentro de la industria del entretenimiento. Hasta el momento, el caso continúa en curso con las acusaciones restantes, mientras ambas partes siguen enfrentando el proceso legal.

“Agradezco el fallo del Tribunal que permite que el núcleo de mi caso se presente ante un jurado el próximo mes, y la posibilidad de contar finalmente mi historia completa en el juicio, por mi propio bien, pero también por aquellos que no tienen la misma oportunidad… muchos de los cuales he conocido y amado profundamente en mi vida, y los incontables que nunca conoceré”, comenzó la actriz en una extensa declaración compartida a través de su historia de Instagram.

“Lo último que quería en mi vida era una demanda, pero presenté esta demanda debido a las represalias generalizadas que enfrenté, y que sigo enfrentando, por pedir, tanto en privado como en el ámbito profesional, un entorno de trabajo seguro para mí y para los demás”.

Lively añadió que esperaba que la decisión del tribunal no impidiera que otros alzaran la voz. También comentó que, si bien su situación podría considerarse un “drama de famosos”, otras personas ajenas al mundo del espectáculo que han sufrido problemas similares pueden identificarse con su historia.

“El dolor físico que provoca la violencia digital es muy real”, escribió. “Es abuso. Y está presente en todas partes. No solo en las noticias, sino también en vuestras comunidades y escuelas”.

La actriz explicó que la violencia digital “nos afecta a todos”, incluidas las mujeres y los niños: “Ya se ha realizado un trabajo crucial para exponer los sistemas, las tácticas y los actores que causan daño. El trabajo para crear mayor seguridad se encuentra en parte en fase de juicio, pero continuará mucho después de que este juicio termine. Este es el trabajo del que me siento más orgullosa”, compartió. “No podría haber empezado a alzar la voz si no fuera por las innumerables personas que me precedieron, y por las muchas que aún nos rodean, creando leyes, impulsando el cambio social, generando conversaciones, movilizando, trabajando en privado y en público, arriesgándolo todo y, a veces, perdiéndolo por la seguridad de los demás en todos los ámbitos. Algunos son conocidos, la mayoría no. Gracias. A todos ustedes.”

Blake añadió que “nunca dejará de hacer” su parte en la lucha para “exponer los sistemas y las personas que buscan dañar, avergonzar, silenciar y tomar represalias contra las víctimas”.

“Sé que es un privilegio poder estar aquí. No lo desaprovecharé. Su apoyo me da fuerzas para seguir adelante”, concluyó.

Blake Lively enfrenta un giro inesperado en su caso contra Justin Baldoni

Las declaraciones de Blake Lively llegan un día después de que el juez Lewis Liman desestimara 10 de las 13 acusaciones que presentó contra Justin Baldoni. Entre los cargos descartados están acoso sexual, difamación y conspiración, mientras que las demandas por incumplimiento de contrato, represalias y complicidad en represalias sí seguirán adelante en juicio.

La abogada de la actriz, Sigrid McCawley, aseguró que el caso sigue enfocado en las represalias que, según Lively, sufrió por denunciar conductas inapropiadas en el set. “Este caso siempre se ha centrado en la devastadora represalia… y eso es lo que se llevará a juicio”, afirmó, añadiendo que la actriz espera testificar y visibilizar este tipo de situaciones.

Por su parte, el equipo legal de Baldoni celebró la decisión del juez, destacando que se eliminaron las acusaciones más graves. “Agradecemos al tribunal su revisión de los hechos y la evidencia presentada”, señalaron en un comunicado.

En respuesta, la defensa de Lively sostuvo que el fallo confirma que existen elementos suficientes para ir a juicio en los puntos clave, especialmente en lo relacionado con represalias tras denunciar lo que ella consideró acoso.

La agencia WME, que representa a la actriz, también expresó su respaldo y destacó su valentía por hablar públicamente sobre el tema.

El conflicto legal entre Lively y Baldoni comenzó en diciembre de 2024, cuando ella lo acusó de generar un ambiente laboral hostil, acoso sexual y una campaña para dañar su reputación. Él ha negado todas las acusaciones.

Aunque algunas demandas fueron desestimadas, el caso sigue en curso y se espera que el juicio comience en mayo.

Con información de Quién