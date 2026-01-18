Blake Lively contrata a abogada que representó a víctimas de Epstein

Blake Lively ha dado un paso significativo en su batalla legal con el actor y director Justin Baldoni al incorporar a su equipo a Sigrid McCawley, una abogada reconocida por haber representado a víctimas de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en casos de abuso sexual de alto perfil.

Blake Lively contrata a abogada de víctimas de Jeffrey Epstein antes del juicio contra Justin Baldoni

Blake Lively ha incorporado a la reconocida abogada Sigrid McCawley, defensora de larga trayectoria de las víctimas de Jeffrey Epstein , a su equipo legal a medida que su demanda contra Justin Baldoni se aproxima a juicio, según confirmó People.

El rol principal de McCawley será gestionar las comunicaciones con el público y los medios sobre los aspectos clave del caso, asegurando que la información se maneje de manera estratégica y precisa.

“Es un privilegio trabajar con el equipo legal de clase mundial de Blake Lively en un caso que, en esencia, trata sobre una mujer que estuvo sujeta a un ambiente de trabajo hostil y está siendo atacada por defenderse a sí misma y a otras compañeras de trabajo”, declaró McCawley, socia gerente de Boies Schiller Flexner, a People.

Cabe destacar que Lively ya está representada por los abogados Mike Gottlieb y Esra Hudson, quienes han supervisado meses de disputas legales intensas, incluyendo controversias sobre descubrimiento, presentaciones selladas y batallas de citaciones, mientras ambas partes se preparan para el juicio en el Distrito Sur de Nueva York.

“Estamos encantados de que Sigrid se haya unido al equipo legal de Blake en este importante puesto, gestionando nuestras comunicaciones públicas. La reclutamos por sus muchos años de trabajo denunciando a las autoridades, incluyendo su valiente representación de las víctimas de Jeffrey Epstein, y no tenemos ninguna duda de que su experiencia será muy útil para el equipo”, declaró el equipo legal de la actriz a People.

Sigrid McCawley: la abogada de élite que defendió a Ghislaine Maxwell y otras víctimas de Jeffrey Epstein

Sigrid McCawley es una de las abogadas más destacadas de Estados Unidos, especializada en casos de alto perfil que combinan litigio complejo y exposición mediática.

Socia gerente del bufete Boies Schiller Flexner, su trayectoria se centra en la defensa de víctimas de abusos sexuales y en casos que han tenido repercusión pública internacional.

McClawley es mejor conocida por representar a Virginia Giuffre, quien denunció haber sido víctima de tráfico sexual por parte de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.

Su trabajo ayudó a exponer la red de abuso de Epstein y llevó a múltiples acuerdos millonarios y procesamientos penales contra los responsables. También defendió a Sarah Ransome, otra sobreviviente de Epstein, y ha trabajado con otras víctimas cuya identidad se mantiene confidencial debido a la sensibilidad de los casos.

Además de casos relacionados con abusos, McCawley ha representado a figuras del mundo del entretenimiento en disputas legales complejas. Entre sus clientes recientes se encuentra Leslie Sloane, publicista de Blake Lively, quien fue contrademandada por Justin Baldoni; el caso fue finalmente desestimado por el juez Liman en junio de 2025.

Con información de Quién