Bertha Alcalde aclara que Fiscalía CDMX no tiene ningún caso contra Maru Campos

La Fiscal capitalina, Bertha Alcalde, acusó que en el caso de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, se manipuló una resolución que salió a su favor, con la que se cerró en definitiva una denuncia presentada en su contra por el senador Javier Corral, para tratar de abonar a su narrativa de que “es víctima de persecución política”.

En conferencia de prensa para anunciar avances de la Fiscalía durante los dos últimos años, Alcalde Luján recordó que a raíz del fallido operativo de la Fiscalía de Chihuahua para tratar de detener a Javier Corral Jurado el 14 de agosto del 2024, cuando ya era senador electo, el propio Corral presentó una denuncia en contra de la mandataria panista.

En la denuncia de Corral acusó a Maru Campos, como llaman los políticos locales a la Gobernadora de Chihuahua, del delito de privación ilegal de la libertad, en grado de tentativa, derivado de que el intento de detención de Corral en la Ciudad de México, se realizó sin que la Fiscalía de Chihuahua tramitará un oficio de colaboración con la Fiscalía capitalina.

En su momento, el entonces encargado de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara López, acudió con la fuerza pública a un restaurante en la alcaldía Cuauhtémoc para corroborar que se cumplieran con todos los procedimientos exigidos por la ley cuando una policía de un estado actúa en una entidad federativa diferente.

Tras la citada revisión, se encontró que la Fiscalía de Chihuahua no había tramitado el oficio de colaboración correspondiente, por lo que estaba actuando de forma extraterritorial.

Sin embargo, la Fiscal capitalina, Bertha Alcalde, consideró que dicha omisión no servía para acreditar el tipo penal de privación ilegal de la libertad, por lo que el Ministerio Público encargado del caso decidió cerrar el caso y exonerar de cualquier delito a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, conocida por su grupo político como Maru Campos.

Inconforme con la determinación de la Fiscalía capitalina, el senador Javier Corral impugnó la determinación ante un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, autoridad jurisdiccional que emplazó a la Fiscalía capitalina para que presente los alegatos a favor del no ejercicio de la acción penal.

El propio tribunal notificó a la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, de la impugnación de Corral en su calidad de tercera interesada, pero la asistencia de sus abogados es voluntaria, por lo que podrían no acudir.

Los abogados de Javier Corral acudirán a la audiencia para presentar sus alegatos contra la exoneración de Maru Campos y la Fiscalía capitalina está obligada a comparecer para que el juez de la causa determine si revoca su determinación o la confirma.