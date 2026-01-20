Bárcena presenta en Davos ejes de México para el desarrollo sostenible y transición energética

En el marco Foro Económico Mundial de Davos, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, presentó los ejes prioritarios del gobierno de México para avanzar hacia un desarrollo sostenible, entre ellos las inversiones en transición energética a gran escala, restauración y la economía circular.

Ante directivos empresariales y especialistas del sector ambiental, la funcionaria mexicana destacó que uno de los compromisos centrales es conservar y proteger 30 por ciento del territorio nacional para 2030, como parte de los acuerdos internacionales de biodiversidad.

Actualmente, el país cuenta con 99 millones de hectáreas de áreas naturales protegidas, tanto terrestres como marinas, que incluyen selvas y diversos ecosistemas estratégicos, señaló.

Durante su participación en el panel ¿Cómo construir prosperidad dentro de los límites planetarios?, Bárcena aseguró que México trabaja para convertirse en un país con cero emisiones netas, aunque reconoció que aún no está listo y depende de los combustibles fósiles.

“Todas las sociedades necesitan descarbonizar y hay muchas maneras de hacerlo, por supuesto, uno es eliminar los combustibles fósiles, pero un país como el mío probablemente no esté listo para ello aún, aunque estamos comprometidos a hacerlo en el futuro y a convertirnos en un país con cero emisiones netas”, subrayó.

Bárcena, quien acudió a Davos en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacó que el modelo de economía circular es fundamental en la estrategia ambiental de México, a fin de reducir los residuos y aprovechar los materiales.

En este sentido, mencionó que en el país se están creando tres parques industriales con una economía circular en cooperación con el sector privado para aumentar el reciclaje. Estos proyectos están enfocados en la reutilización de neumáticos, residuos de la construcción, desechos sólidos y plásticos, con el objetivo de reducir el impacto ambiental y generar nuevas cadenas de valor, puntualizó la titular de Semarnat.

En el marco del Foro Económico Mundial, Bárcena sostuvo una reunión bilateral con Peter Thomson, enviado especial del Secretario General de las Naciones Unidas para los Océanos.

Dialogaron sobre las acciones de México para la conservación marina, incluyendo la Política Nacional para el Manejo Sustentable de los Mares y las Costas, que busca conservar y usar de manera sostenible los océanos, mares y recursos marinos.

También conversaron sobre la cooperación regional para enfrentar la contaminación plástica y proteger la biodiversidad marina.