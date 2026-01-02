¿Barcelona o Real Madrid? IA predice al campeón de la Supercopa de España

Este enero se llevará a cabo una edición más de la Supercopa de España, donde Barcelona, Real Madrid, Athletic de Bilbao y Atlético de Madrid buscarán imponerse para quedarse con la gloria.

El torneo, donde se juegan Semis y la Final, comenzará dentro de unos días, sin embargo, la inteligencia artificial ya tiene a su favorito y es uno de los grandes conjuntos del balompié español.

IA predice al campeón de la Supercopa de España

De acuerdo con ChatGPT, el favorito para quedarse con la Supercopa de España es el FC Barcelona, mientras que el Real Madrid es el segundo equipo con más chances de campeonar.

Según la inteligencia artificial, el combinado azulgrana pasa por un gran momento tras ganar el triplete nacional en la temporada 24/25. Asimismo, destacó que “históricamente, Barcelona ha ganado más títulos de Supercopa que cualquier otro club (15)”.

“Su estilo ofensivo y profundidad de plantilla los coloca como uno de los equipos con mayor posibilidad de ganar partidos de eliminación directa”, señaló ChatGPT al preguntarle por el equipo que campeonará en esta edición de la Supercopa de España.

Atlético de Madrid podría dar la sorpresa

Por otro lado, la IA también apuntó que el Atlético de Madrid tiene lo suficiente para dar la sorpresa en la competición.

“Barcelona es el favorito para llevarse la Supercopa de España 2026, con Real Madrid como su principal competidor, seguido por Atlético como equipo con opciones de sorpresa”, señaló ChatGPT.

Los partidos de la Supercopa de España

Los partidos de Semifinales quedaron definidos previamente, por lo que los choques se disputarán de la siguiente manera:

Barcelona vs Athletic de Bilbao – miércoles 7 de enero de 2026

Atlético de Madrid vs Real Madrid – jueves 8 de enero de 2026

Con información de FoxSports