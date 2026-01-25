Balean vehículo en domicilio de la colonia Infonavit Nacional

Un auto fue dañado por proyectiles de arma de fuego en la colonia Infonavit Nacional, propietario se dio cuenta apenas cuando iba a salir de su domicilio.

Al número de emergencia se reportó sobre daños por disparos de proyectil de arma de fuego en un vehículo Nissan March de color blanco estacionado al exterior de un domicilio ubicado en lateral Juan Escutia de la colonia Infonavit nacional.

El afectado indicó la autoridad que desde ayer por la tarde noche habría escuchado los disparos pero no salieron de su casa pues se le hizo normal y no fue hasta esta tarde que al subirse al vehículo notó los daños.

Agentes municipales acordonaron el perímetro indicando que el vehículo presenta seis impactos de bala en el costado derecho del automotor en espera de la autoridad correspondiente.