Balean carnicería en salida a Juárez, aseguran casquillos de arma larga

Una carnicería ubicada sobre la carretera a Ciudad Juárez fue dañada con arma de fuego, según reportaron empleados del negocio cuando llegaron a abrir.

El negocio ubicado en la calle Calle Piedras Verdes de la colonia Granjas del Valle presenta impactos de arma larga en la fachada.

Agentes de la Policía Municipal fueron los primeros en llegar al lugar, apoyados por Ejército Mexicano quienes acordonaron el perímetro.

Asimismo, personal de la Unidad de Lesiones y Daños fueron los encargados de iniciar la investigación, mientras que agentes de Criminalística se encargó del levantamiento de evidencia, asegurando 6 casquillos percutidos y 4 más sin percutir, calibre .223.