Bache en Juárez revienta neumático a Maru Campos, pide a Pérez Cuéllar que se ponga a trabajar

La gobernadora María Eugenia Campos Galván dio a conocer que durante su gira por Ciudad Juárez, este martes su camioneta sufrió daños en una llanta luego de caer en un bache.

A través de sus redes sociales mostró las imágenes del neumático reventado, haciendo un llamado al alcalde Cruz Pérez Cuéllar para que se ponga a reparar los baches de la ciudad.

“Nos caímos en un bache de estos que dejan la administración municipal, el presidente Cruz Pérez Cuéllar sin tapar y que desgraciadamente toda la gente deja Juárez exclama, grita, exige que por ser esta una función municipal, que se ponga a trabajar en los baches”.