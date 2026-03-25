Avitia dice que Estrada tampoco debe definirse por un aspirante porque como coordinador es “árbitro de la bancada”; Estrada responde que él no preside el partido

Luego de que el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, reiterara que la dirigente estatal Brighite Granados debe ofrecer piso parejo, el diputado local Óscar Avitia respondió que Estrada Sotelo también debería mantenerse al margen y no decidirse por algún aspirante, debido a que como coordinador, “él también es un árbitro dentro de la bancada”.

Al cuestionarlo por las declaraciones de Granados de la Rosa en el sentido de que no acudió al evento del alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar y sí al de la senadora Andrea Chávez, el coordinador de la bancada morenista recalcó que “el partido debe hacer actividades que generen estructura y unidad, no que demuestren que no existe piso parejo. Así que no coincido con ella, ella es la presidenta de Morena, pero está en su libre decisión de hacerlo”.

Luego de esa respuesta, a la conferencia de prensa arribó el diputado Óscar Avitia, quien señaló a Estrada por haberse posicionado a favor de las aspiraciones de Cruz Pérez Cuéllar: “también él es un árbitro dentro de la bancada”.

Además, Avitia agregó que las confrontaciones no abonan al partido, al asegurar que “tirarnos unos a los otros no suma a la unidad. Lo vamos a lograr solamente a través de la unidad. Si no hay ahorita candidatos, si la invita algún funcionario, por qué no tendría que ir”, dijo en referencia a Briguite Granados.

Mientras que Estrada Sotelo respondió que “yo soy el coordinador, yo no presido el partido. Son cosas distintas, porque tenemos funciones distintas”.