Ranking Gobernadores de Massive Caller: aparece Maru en 5to lugar de aprobación y 2do en percepción de confianza

El ranking más reciente de Massive Caller respecto a la aprobación que tienen los 32 Gobernadores en el país, muestra que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, apareció en el quinto lugar de aprobación y en el segundo lugar en lo que respecta a la percepción de confianza.

Mientras que en percepción de seguridad, la jefa del Ejecutivo chihuahuense aparece en el quinto lugar, es decir, en el Top 5 de las entidades donde su población se siente menos insegura.

Según Massive Caller, Maru Campos cuenta con el 53.4 por ciento de aprobación, solamente detrás de sus homólogos de Coahuila: Manolo Jiménez; de Aguascalientes, Tere Jiménez; de Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí y de Eduardo Ramírez, de Chiapas.

En el caso de la percepción de confianza, la Gobernadora de Chihuahua ocupó el segundo lugar, con el 42.3 por ciento, detrás de Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila.

En el tema de la seguridad, Maru Campos aparece el quinto lugar, detrás de los gobernadores de Yucatán: Joaquín Jesús Díaz Mena; de Coahuila, Manolo Jiménez; de Querétaro, Mauricio Kuri y de Oaxaca, Salomón Jara, considerados los estados menos inseguros del país.