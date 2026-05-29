Exige PRI entrega de Rocha Moya y propone inhabilitación de por vida para funcionarios vinculados al crimen organizado

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) reiteró su exigencia para que las autoridades actúen con firmeza contra quienes hayan utilizado cargos públicos para beneficiar o proteger a grupos del crimen organizado, al tiempo que propuso la inhabilitación de por vida para políticos y funcionarios que mantengan vínculos con actividades delictivas.

Alex Domínguez, Presidente Estatal del PRI en Chihuahua y Diputado Federal, señaló que los recientes acontecimientos relacionados con exfuncionarios del Gobierno de Sinaloa evidencian la necesidad de establecer mecanismos más severos para impedir que personas ligadas al crimen organizado vuelvan a ocupar cargos públicos.

“El PRI exige la entrega inmediata de Rubén Rocha Moya y de todos aquellos funcionarios y políticos de Morena que hayan sido señalados o investigados por posibles vínculos con grupos criminales.

México no puede permitir que quienes traicionan la confianza ciudadana continúen participando en la vida pública”, afirmó.

El legislador priista sostuvo que la entrega a las autoridades estadounidenses del exsecretario de Seguridad Pública y del exsecretario de Finanzas del Gobierno de Sinaloa abre nuevas líneas de investigación sobre la presunta red de complicidades que operó durante la administración estatal encabezada por Morena.

Señaló que estos hechos fortalecen las denuncias realizadas por el PRI sobre la presunta infiltración del crimen organizado en diversas estructuras gubernamentales y reiteró la necesidad de establecer sanciones ejemplares.

“Estamos proponiendo la inhabilitación de por vida para cualquier funcionario o político que sea encontrado responsable de colaborar, proteger o facilitar operaciones del crimen organizado. Se trata de evitar que este cáncer siga contaminando las instituciones públicas”, expresó.