Abre SDR convocatoria de apoyo para misiones comerciales del sector agroindustrial

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) informó que se encuentra disponible la convocatoria de Apoyo para Misiones Comerciales, dirigida a personas vinculadas al sector rural y agroindustrial del estado.

La estrategia está dirigida a personas relacionadas con actividades agrícolas, pecuarias, forestales, acuícolas y pesqueras, a fin de elevar la competitividad e impulsar el valor agregado de productos y subproductos del sector primario.

El esquema contempla recursos económicos para participar en encuentros de promoción y negocios, además de capacitación y asesoría técnica para fortalecer los agronegocios.

Entre los temas que podrán impulsarse destacan el valor agregado y transformación de productos del campo, formulación y estructuración de proyectos de inversión, así como aspectos legales, ecológicos, fiscales y financieros.

También se promoverán estrategias de exportación e incorporación a nuevos espacios de comercialización.

El apoyo considera montos de hasta 15 mil pesos por persona para participar en misiones dentro del país y de hasta 25 mil pesos para actividades en el extranjero.

Las solicitudes podrán presentarse a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 30 de junio de 2026, o hasta agotar los recursos disponibles.

La documentación se recibirá en la Dirección de Agronegocios de la SDR, ubicada en avenida División del Norte número 2504, colonia Altavista, en la ciudad de Chihuahua.

Los formatos requeridos conforme a las Reglas de Operación se encuentran disponibles en el portal oficial de la Secretaría: www.chihuahua.gob.mx/sdr.

Para mayor información, las personas interesadas pueden acudir directamente a la dependencia o comunicarse al teléfono 614-429-3300 extensiones 12591, 12561 y 17739.