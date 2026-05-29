Reprueba Foro del Periodistas agresión del diputado Pedro Torres al titular de comunicación del Congreso del Estado

El Foro de Periodistas de Chihuahua reprueba los actos de agresión y falta de respeto protagonizados por el diputado local de Morena, Pedro Torres, en contra del coordinador de Comunicación Social del Congreso del Estado, Carlos González, integrante de esta organización.

Los hechos ocurrieron durante la sesión celebrada este miércoles en el recinto legislativo, cuando Carlos González realizaba las funciones inherentes a su cargo, coordinando y organizando la presencia de representantes de los medios de comunicación en el salón de plenos para garantizar el adecuado desarrollo de la cobertura periodística.

El legislador asumió una actitud agresiva, llegando incluso al contacto físico mediante empujones y expresiones denostativas, cuestionando la autoridad del funcionario para desempeñar una labor que forma parte de sus responsabilidades institucionales.

Desde el Foro de Periodistas de Chihuahua consideramos inaceptable cualquier conducta que implique intimidación, agresión o menosprecio hacia quienes desempeñan una función pública o ejercen labores relacionadas con la comunicación y el periodismo.

El respeto entre servidores públicos debe prevalecer en todo momento. Estamos seguros que ser diputado no otorga privilegios para agredir, intimidar o faltar al respeto a trabajadores del Poder Legislativo ni a ningún ciudadano. Quienes ocupan cargos de representación popular tienen la obligación de conducirse con mesura, civilidad y respeto a las instituciones que representan.

Por ello, exigimos al diputado Pedro Torres ofrecer una disculpa pública a Carlos González y asumir una conducta acorde con la responsabilidad que le fue conferida. Asimismo, hacemos un llamado a que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse dentro de un recinto que debe ser ejemplo de diálogo, tolerancia y respeto.

México ocupa un deshonroso lugar a nivel nacional e internacional en delitos contra comunicadores y periodistas, por lo que una conducta agresiva e intolerante no puede pasar desapercibida, ya que procede de un alto funcionario con fuero constitucional y que forma parte del grupo político gobernante a nivel nacional.

El Foro de Periodistas de Chihuahua refrenda su total respaldo a Carlos González y a todos los profesionales de la comunicación que diariamente desempeñan su trabajo con responsabilidad, profesionalismo.