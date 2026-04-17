Avanzan estrategias para impulsar el deporte; sesionan municipios del estado de Chihuahua

Con la participación de los municipios del estado de Chihuahua, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFD) de Chihuahua Capital, encabezó la tercera sesión de la Coordinación de Buenas Prácticas en el Deporte, donde analizaron estrategias y acciones en el fomento de deporte a fin de que a todos les vaya bien.

En el marco del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, se contó con la asistencia de diversos alcaldes y directivos de los institutos del deporte.

René Chavira, en representación del alcalde Marco Bonilla, reconoció el trabajo alcanzado desde la primera sesión a la fecha, que muestra el interés de sostener los valores del deporte como una política pública visible y alcanzable que impulsa un desarrollo social y económico, lleno de buenas voluntades.

El director del IMCFD de Chihuahua, Juan Abdo, remarcó que los resultados de esta colaboración han permitido recortar tiempos de aprendizaje a través de los proyectos y alianzas, como el caso de la participación en la Cumbre de Ciudades Latinoamericanas en el Deporte donde se sostuvo un encuentro con más de 20 países, así como el trabajo con el Comité Olímpico Mexicano.

Cabe señalar que, el Día del Deporte en Chihuahua capital tuvo como invitado al ex futbolista olímpico Carlos Salcido, medallista con la selección mexicana en Juegos Olímpicos de Londres 2012 quien enfatizó que lo mejor que se puede ofrecer a las personas, pero sobre todo desde las infancias, son los hábitos de la práctica deportiva para conocer las capacidades y emprender retos y proyectos profesionales.