Avanza marcha del orgullo LGBTIQ+ sobre Reforma; exige derechos e inclusión

Ciudad de México. Después de las 12 horas, algunos contingentes empezaron a avanzar en Paseo de la Reforma, mientras que al mismo tiempo se desarrollaba el mitin a un costado del Ángel de la Independencia, en donde diversos activistas recordaron a los pioneros LGBTIQ+, que hace más de 50 años “caminaron por primera vez por estas calles para exigir dignidad, libertad y justicia”.

Subrayaron que es gracias a estos luchadores y luchadoras que “hoy podemos ocupar este espacio con orgullo y libertad, ellos nos abrieron camino cuando no existían certezas, sólo convicción y valentía.

Nos heredaron también la convicción de que la organización colectiva puede transformar la realidad cuando hay una unión que decide no aceptar la exclusión como destino impuesto por el sistema”.

En el contexto del Mundial de futbol, también se pronunciaron porque la comunidad de la diversidad sexual y de género esté presente en todos los deportes y que las personas transgénero puedan participar libremente en las competencias internacionales de toda índole.

Asimismo, ante los sismos que asolaron Venezuela, los activistas conminaron a apoyar a ese país sudamericano que actualmente vive una crisis humanitaria por las afectaciones a las vidas y la infraestructura del país por los sismos del miércoles pasado.

Reiteraron sus demandas de que cesen los crímenes de odio en el país y celebraron que cada vez haya más funcionarios en los diferentes órdenes de gobierno que se identifiquen o pertenezcan a la comunidad LGBTIQ+.

Todo Paseo de la Reforma, avenida Juárez y la zona centro del Eje Central están pintadas de los colores de la diversidad.

Entre los contingentes hay familiares de personas de la diversidad sexual desaparecidas, así como de quienes sufren una discapacidad. Señalan que estos grupos suelen estar invisibilizados y enfrentan más vulnerabilidades.

Los colectivos que acompañan a las familias de desaparecidos señalaron que si bien ha habido avances como la incorporación de la familia social en el marco jurídico, “hay grandes obstáculos” como la armonización en los estados. También exigieron que se garantice la seguridad de quienes buscan a su ser querido.

“Enfrentamos obstáculos adicionales derivados de la discriminación, los prejuicios y la violencia”, afirmaron.

Algunas de las consignas que exclaman son: “No somos infiltrados, somos familias buscando”.

“¿Dónde están nuestros hermanes, dónde están?” y “No hay nada que curar”.

En la movilización también se han visto contingentes de funcionarios, como de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Todos avanzan festivamente entre música, tambores, bailes y consignas.

Aunque las autoridades capitalinas anunciaron que están realizando operativos para inhibir la venta de alcohol en la vía pública, pero durante todo el trayecto de la marcha y a plena vista se ofrece cerveza, cócteles como “los azulitos”, tequila y vodka, entre otros.

En tanto, otros contingentes, sobre todo de mujeres transgénero, marcharon desde el Hemiciclo a Juárez hacia la Secretaría de Gobernación (SG), donde uno de estos grupos mantienen un plantón en las inmediaciones de la dependencia federal.

Esta “contramarcha” tuvo por finalidad visibilizar “la violencia, discriminación y exclusión que enfrenta este sector”.

Durante la movilización fueron custodiadas un numeroso grupo de policías capitalinas, quienes igual se encuentran en la SG.