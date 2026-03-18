Avanza al 75% capacitación en habilidades policiales impartida por la INL

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que presenta un avance del 75% en la capacitación en habilidades tácticas policiales, impartida por la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer la preparación y desempeño operativo de los elementos estatales.

Este proceso formativo abarca desde conocimientos básicos hasta avanzados en la función policial, incluyendo temas como patrullaje y gestión de emergencias, procesamiento de escenas del crimen, técnicas de primer respondiente, detención de vehículos y entrevistas, así como operaciones de incursión, tácticas de emboscada, sistema de comando de incidentes y uso de la fuerza en situaciones de alto riesgo.

La capacitación es impartida por instructores provenientes de corporaciones policiales de California, Arizona y Texas, quienes comparten experiencias y buenas prácticas adquiridas en distintos estados, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades operativas de los participantes.

“Con esta capacitación buscamos que nuestros elementos sean cada vez más competentes y cumplan mejor su función, para el apoyo a la ciudadanía”, señaló Jesús Esteban Piñón Olivas.

La SSPE destacó que este tipo de colaboraciones internacionales permiten elevar los estándares de profesionalización policial, mediante el intercambio de conocimientos y experiencias que impactan directamente en la seguridad de la población.