Avala Isela Martínez un Cabildo con menos regidores; 15 serían lo ideal en la capital

La coordinadora de regidores del Partido Acción Nacional, Isela Martínez dijo estar a favor de la reducción de regidurías en los Municipios, en Chihuahua capital, mencionó que lo adecuado serían por lo menos 15. Y es que la panista aseveró que hay exceso de Comisiones que no todas sesionan.

Martínez Díaz mencionó que le parece un buen ejercicio que estos representantes del Ayuntamiento sean elegidos por los ciudadanos ya que es importante mostrar aún más su trabajo, por lo que a ella no le molestaría que entren a elección popular.

Que sean menos. En el tema de la reducción, Martínez recordó que hay comisiones que no han sesionado. Mencionó que, de acuerdo a las agendas de comisiones, son entre cuatro o cinco las que más actividades tienen. “Hay comisiones que ni siquiera han sesionado, entonces creo que sí sería más eficiente un Cabildo más reducido, puede ser absorbido por 15 o 12. En el caso de Chihuahua creo que 15 perfectamente e independientemente del sueldo y de la percepción la carga de trabajo la podría absorber un Cabildo de ese tamaño”.

La regidora presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana agregó que lo que sí se debe de buscar, es la gobernabilidad, darle la posibilidad al alcalde de tener y sacar acuerdos, generar reformas o incluso, aprobar presupuestos.

Puntualizó que cuando las personas dicen que los regidores no son electos por la ciudadanía, ahí está un error. “Hay una planilla, el alcalde se presenta con una planilla y cuando el ciudadano sale a votar, se vota por el alcalde con una planilla y, es obligación de nosotros los ciudadanos, analizar los perfiles, porque no va solo el nombre del candidato a alcalde, sino una serie de personas, por lo que, en un acto ciudadano y cívico, deberíamos de informarnos”, concluyó.