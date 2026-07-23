El príncipe George podrá tener un “ladrillo” en Eton College; un celular sin internet para comunicarse con sus papás

El hijo mayor de los príncipes de Gales iniciará una nueva etapa en Eton College con un teléfono básico para comunicarse con William y Kate, en apego a la política familiar que prohíbe a sus hijos el uso de smartphones.

Cuando el príncipe George inicie clases en septiembre en Eton College y no llevará un smartphone. El hijo de los príncipes de Gales, de 13 años, recibirá un “ladrillo”, un teléfono básico que únicamente le permitirá realizar llamadas y enviar mensajes de texto.

La medida forma parte de una nueva política del internado británico para los alumnos de primer año y coincide con las reglas que mantienen en su casa el príncipe William y Kate Middleton.

William y Kate prohíben que sus hijos tengan smartphones

Los príncipes de Gales prohíben que sus tres hijos —los príncipes George, Charlotte y Louis— utilicen celulares. William ha explicado en distintas ocasiones que busca protegerlos de los riesgos asociados al acceso a internet y las redes sociales, además de fomentar una comunicación abierta sobre el uso de la tecnología.

George y sus hermanos, Charlotte y Louis, tienen prohibido usar smartphones (JUSTIN TALLIS/AFP)

La decisión también responde a la nueva etapa que George vivirá en Eton College, la histórica institución fundada en 1440 donde estudiaron su papá y su tío, el príncipe Harry.

Con el uso de un teléfono sin acceso a internet, el futuro rey podrá mantenerse en contacto con sus papás mientras permanece en el internado, sin contar con las funciones de un smartphone.

El príncipe George cumple 13 años y se prepara para entrar a Eton College

El príncipe George, segundo en la línea de sucesión al trono británico, cumplió el miércoles 13 años este 22 de julio, mientras se prepara para ingresar en el prestigioso colegio de Eton, donde además de su papá han estudiado primeros ministros del Reino Unido así como actores y herederos del mundo empresarial.

George, el hijo mayor de William y Kate, príncipes de Gales, está destinado a convertirse algún día en rey, después de su abuelo y de su papá.

Mientras tanto, se prepara, como hizo William (aunque no su abuelo) para ingresar en el internado masculino de Eton, un exclusivo colegio situado cerca de Windsor, al oeste de Londres.

Príncipe William, príncipe George, Pprincesa Charlotte, príncipe Louis y Kate Middleton. (Shutterstock)

Según Richard Fitzwilliams, biógrafo y analista de la realeza, el príncipe está siendo “introducido de manera muy gradual” en sus futuras responsabilidades y multiplicará sus apariciones públicas a medida que crezca.

George Alexander Louis nació el 22 de julio de 2013 en el hospital St. Mary’s de Londres. En abril de 2014, con solo ocho meses de edad, George realizó su primer viaje oficial como miembro de la Familia Real, al acompañar a sus papás en una visita a Nueva Zelanda y Australia.

William, Kate y su primer hijo vivieron inicialmente en una granja alquilada en la isla de Anglesey, frente a la costa noroeste de Gales. “William y Kate han conseguido educarlo de una manera lo más normal posible”, señaló Richard Fitzwilliams a AFP.

George nació el 22 de julio de 2013 y a los ocho meses hizo su primer viaje oficial (Getty Images)

En 2017, la familia se trasladó a un departamento del Palacio de Kensington, en Londres, y George inició su etapa escolar en un colegio privado del sur de la capital.

Posteriormente, en 2022, se mudaron a su residencia principal en Windsor, al oeste de Londres, y George, con nueve años, se inscribió en el colegio privado Lambrook, igual que sus hermanos Charlotte y Louis.

El príncipe George adquiere más responsabilidades mientras se encamina a Eton College

El príncipe George ya ha participado en varios acontecimientos públicos importantes y, en 2023, fue uno de los pajes que ayudó a sostener la capa de su abuelo, Carlos III, durante la ceremonia de coronación.

A diferencia de su hermano menor Louis, conocido por sus muecas y travesuras infantiles, George suele mostrarse serio y tranquilo. “Da la impresión de que ya asume su papel de manera bastante natural”, considera el experto real.

El príncipe George participa cada vez más en eventos oficiales de la Familia Real (Instagram / Prince and Princess of Wales)

En noviembre pasado, George acompañó a su madre Kate y a los reyes Carlos y Camila a una ceremonia de homenaje a los soldados fallecidos en combate.

George heredó de su papá la pasión por el futbol y lo acompaña habitualmente a los partidos de su club favorito, el Aston Villa, de Birmingham. Con su mamá, suele acudir al torneo de tenis de Wimbledon.

También se atribuye a George un gran interés por los helicópteros, por lo que podría seguir los pasos de William, quien fue piloto de ambulancia de este tipo de aeronave durante dos años.

Al igual que su papá, el príncipe William, y su tío Harry antes que él, el príncipe George contará con escolta de seguridad durante su estancia en Eton, cuyos gastos de escolaridad superan las 63,000 libras (unos 84,000 dólares) al año.