Mario Vázquez y más de 200 líderes refrendan compromiso con Chihuahua

Durante una reunión de convivencia con más de 200 líderes de la capital del estado, el senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez, reafirmó su compromiso de mantener una política de cercanía y diálogo permanente con quienes, día a día, sostienen el desarrollo de Chihuahua.

Ante liderazgos sociales, el legislador destacó que este tipo de encuentros fortalecen la participación ciudadana y permiten mantener un contacto directo con las causas y necesidades reales de la población.

“Aquí estamos quienes pensamos que la dignidad de la persona humana es lo más importante; quienes creemos en el bien común, en la solidaridad como el amor en su dimensión social, en la libertad de creer o no creer, de elegir a nuestros gobernantes y de exigirles resultados”, expresó.

Vázquez señaló que Chihuahua es un estado fuerte, con identidad propia, construido por gente de principios y valores, y advirtió sobre el contexto nacional que, dijo, amenaza esa esencia.

“Hoy nuestro país vive un centralismo asfixiante. Nos quieren imponer un modo de vida que no corresponde a Chihuahua. No es bueno un gobierno que nos dice que nos conformemos, un gobierno que falla tanto”, subrayó.

El senador reconoció la importancia de los programas sociales, pero fue enfático al señalar que estos no justifican las fallas del gobierno federal.

“No es suficiente que haya apoyos sociales, que son bienvenidos y están en la Constitución, pero eso no les da indulgencia ni el perdón de los mexicanos por lo que hacen mal”, recordando el grave abandono que, aseguró, ha sufrido Chihuahua por parte del gobierno federal.

“El abandono de Chihuahua no se lo vamos a perdonar. Han demostrado que no quieren a Chihuahua, que no lo entienden. Este es un estado distinto, que destaca por su esfuerzo para salir adelante, y no nos pueden decir que si no hay carne comamos arroz con frijoles”, enfatizó.

Finalmente, el senador hizo un llamado a la unidad y a la defensa del estado.

“Queremos que nuestros hijos y nietos salgan adelante, esa es nuestra mayor razón como chihuahuenses. Chihuahua no se entrega, Chihuahua no se abandona, porque aquí estamos todos para defenderla, para defender la visión del trabajo, del agua y de lo que significa ser chihuahuenses”, concluyó.