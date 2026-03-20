Aumentan riesgos para el Mundial en EU por retrasos en fondos de seguridad

Washington. Informes de inteligencia a los que tuvo acceso Reuters advierten ⁠del riesgo de que extremistas y delincuentes atenten contra el Mundial, en un ⁠momento en el que ⁠se han retrasado cientos de millones de dólares de fondos de seguridad ya aprobados, lo que ha provocado un retraso en los preparativos de Estados Unidos.

Los documentos, hasta ahora, elaborados por representantes federales y estatales de Estados Unidos y por la FIFA, la federación internacional que supervisa la Copa Mundial, describían el riesgo de ataques extremistas, incluidos ataques contra la infraestructura de transporte y disturbios civiles relacionados con la campaña de mano dura del presidente Donald Trump contra la inmigración.

La Copa Mundial, uno de los mayores eventos deportivos del mundo, se celebrará en junio y julio de este año en tres países: Estados Unidos, Canadá y México.

Aunque la seguridad en este tipo de eventos es siempre intensa, ⁠los responsables de las fuerzas del orden estadunidenses se encuentran en alerta especialmente elevada desde el ⁠inicio de la guerra en Irán y han expresado su preocupación por las amenazas de represalias.

Los responsables que trabajan en la preparación de la Copa Mundial en territorio estadunidense han dado cada vez más la voz de alarma en las últimas semanas por el estancamiento ‌de 625 millones ‌de dólares en subvenciones federales de seguridad para el evento, que formaban parte de un proyecto de ley de gastos respaldado por los republicanos y aprobado en julio de 2025. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), encargada de distribuir el dinero, dijo en noviembre que esperaba asignar los fondos a más tardar el 30 de enero.

Tras las consultas de Reuters este mes, después de que responsables y organizadores se quejaran de que ‌aún no habían recibido nada, la FEMA anunció el miércoles que había concedido las subvenciones, afirmando que el dinero “reforzaría los preparativos de seguridad”.

Con el inicio de los primeros partidos en México el 11 de junio y en Estados Unidos y Canadá al día siguiente, los estados y ciudades que acogen los eventos están inmersos en la planificación, incluyendo cómo protegerse de posibles ataques. El retraso en la financiación y las alertas de amenazas han complicado un proceso ya de por sí complejo, según declararon a Reuters varios responsables implicados.

El proceso de distribución de las subvenciones suele llevar meses, y los esfuerzos para adquirir tecnología y equipamiento pueden llevar aún más tiempo, según Mike Sena, presidente de la Asociación Nacional de Centros de Fusión, que representa a una red de 80 centros de información en todo EU ‌que facilitan el intercambio de inteligencia a nivel federal, estatal y local. “Va a estar justo”, dijo.

Un informe de inteligencia de diciembre de ⁠2025 de Nueva Jersey que analizaba las posibles amenazas a los partidos en el estado —entre los que se incluirá la final— señalaba recientes ataques internos, complots frustrados y una proliferación de propaganda extremista. El informe también señalaba la posibilidad de ⁠concentraciones espontáneas relacionadas con la tensión entre países.

Otro documento de inteligencia, con fecha de septiembre de 2025, describía una publicación en línea que parecía alentar ataques contra la infraestructura ferroviaria durante la Copa Mundial, en la que se decía que había “muchas oportunidades para que la descarrilemos” y se destacaban los partidos en la costa oeste de Estados Unidos y Canadá. Los documentos se obtuvieron a través de solicitudes de acceso a registros públicos presentadas por la organización sin ánimo de lucro dedicada a la transparencia Property of the People.