Atienden posible intoxicación de trabajadores en empresa de Cuauhtémoc; Protección Civil levanta acta circunstanciada

La Coordinación Municipal de Protección Civil atendió un reporte por presunta intoxicación de varias personas al interior de una empresa ubicada en la colonia Ex Agrícola San Antonio, la mañana de este 6 de abril.

De acuerdo con el informe oficial, la intervención se originó tras una llamada al sistema de emergencias 911, en la que se alertaba sobre 8 personas con malestares dentro de un empaque.

Al arribar al lugar, personal de emergencia localizó a los trabajadores afectados, de los cuales seis fueron trasladados a un hospital para su valoración médica por parte de paramédicos de Cruz Roja Mexicana.

En el sitio, personal de Protección Civil realizó una inspección preventiva y levantó un acta circunstanciada, en la que se asentaron diversas observaciones relacionadas con posibles factores de riesgo.

Asimismo, se notificó a representantes de la empresa que cuentan con un plazo de cinco días hábiles para presentar por escrito sus observaciones, pruebas o alegatos ante la autoridad correspondiente.

Durante la diligencia, también se emitieron recomendaciones en materia de seguridad y prevención, con el objetivo de evitar situaciones que pudieran poner en riesgo la salud de los trabajadores.

Hasta el momento los trabajadores se quedaron en observación en el hospital a determinar la causa, especialistas expresaron, de manera preliminar, que el hecho pudo ser una combinación entre los cambios de temperatura en atmósfera controlada y un poco de monóxido del montacargas, pero sin consecuencias graves afortunadamente.

La Coordinación Municipal de Protección Civil reiteró su compromiso de mantener la supervisión en centros de trabajo y de actuar de manera oportuna ante cualquier situación de emergencia.