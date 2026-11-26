Con el objetivo de acercar los servicios de procuración de justicia a los habitantes de las comunidades más alejadas, la Fiscalía General del Estado, llevó a cabo una jornada de atención del programa Ministerio Público Itinerante en la comunidad de Ciénega de Sinforosa, municipio de Guachochi.

La actividad se realizó este miércoles 25 de noviembre, con la participación de Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, quienes brindaron atención directa a la población mediante la recepción de denuncias, seguimiento a carpetas de investigación y asesoría jurídica a las personas que solicitaron alguno de estos servicios.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación y del Ejército Mexicano participaron en las labores de resguardo, para garantizar la seguridad durante el desarrollo de la jornada.

A través del programa Ministerio Público Itinerante, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de mantener una institución cercana a la ciudadanía, llevando los servicios de procuración de justicia a las comunidades más alejadas.