*Atiende Manque Granados a ganaderos chihuahuenses y dialogan con expertos sobre Reforma a la Ley de Aguas Nacionales*

_-La reunión fue encabezada por Mauro Parada, secretario de Desarrollo Rural; Arturo González, presidente del Consejo Estatal Agropecuario, y la diputada federal Rocío González_

Como parte del seguimiento a los compromisos asumidos con el sector ganadero de Chihuahua, la diputada federal Manque Granados atendió la solicitud de los integrantes del Club Ganaderos Amigos A.C., para analizar los alcances de la Reforma a la Ley de Aguas Nacionales impulsada por Morena, y dialogar con líderes sociales y expertos sobre las medidas que deberán adoptar los productores tras la aprobación de iniciativa.

La reunión también fue encabezada por Mauro Parada, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Chihuahua; Arturo González Ruiz, presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua (CEACH); y la diputada federal Rocío González.

Este encuentro dio continuidad a un primer acercamiento en el que los ganaderos manifestaron su preocupación por los posibles riesgos que contemplaba la iniciativa y solicitaron orientación sobre el escenario posterior a su aprobación. En atención a esa solicitud, la diputada Manque Granados se comprometió a convocar a los actores que participaron directamente en el proceso de negociación y que cuentan con conocimiento técnico del tema, a fin de ofrecer información clara y certera.

Durante el diálogo, se expuso cómo quedó finalmente la ley, cuáles son sus implicaciones para el sector agropecuario y la importancia de mantener una participación activa y coordinada para proteger los intereses del campo chihuahuense. Los asistentes coincidieron en que la unidad del sector y el trabajo conjunto con las autoridades serán fundamentales para enfrentar los retos derivados de la reforma.

“Regresamos para revisar, con todos los actores, cómo quedó la ley y cuáles son los siguientes pasos. La información clara y el trabajo en equipo son fundamentales para el campo de Chihuahua”, expresó la legisladora.

La diputada Manque Granados reiteró su compromiso de seguir acompañando al sector ganadero y agropecuario, fortaleciendo la coordinación con las autoridades estatales y los organismos representativos, para que Chihuahua mantenga su liderazgo y fortaleza en esta actividad estratégica para la entidad.