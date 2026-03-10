Atiende Fiscalía seguridad en corredor Aldama-Coyame

En conferencia de prensa, el Fiscal de Distrito y el coordinador de las Unidades de Investigación Foráneas, dieron a conocer los avances de las investigaciones en torno a distintos hechos ocurridos este fin de semana

En conferencia de prensa, el Fiscal de Distrito Zona Centro, Dr. Heliodoro Emiliano Araiza Reyes, dio a conocer que agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación, llevan a cabo las indagatorias en torno a la desaparición de un masculino en el municipio de Coyame, así como del incendio registrado en una gasera del municipio de Aldama.

Con relación a la privación de la libertad de un masculino, ocurrida el pasado viernes 6 de marzo, el Coordinador de las Unidades de Investigación Foráneas, Francisco Arturo Arizpe, informó que ayer lunes sus familiares interpusieron el reporte de desaparición en la ciudad de Chihuahua, no obstante, desde que se conoció el hecho se realizan las indagatorias y los trabajos de búsqueda para dar con su paradero.

Precisó que la mujer que fue detenida por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), por el delito de resistencia de particulares, y su presunto involucramiento con el citado hecho, fue puesta en libertad debido a que no existían motivos para retenerla, según lo descrito en el informe policial homologado (IPH).

Respecto al incendio en la gasera denominada Noble, ocurrido este sábado 7 en la ciudad de Aldama, señaló que se cuenta con un dictamen de la primer pericial realizado en el negocio siniestrado, el cual indica que no se localizó algún artefacto explosivo, pero sí se identificó una sustancia acelerante con la que presumiblemente se inició el incendio de una pipa, y el fuego se propagó a otras dos.

Por el momento están en curso las indagatorias ministeriales para allegarse de mayores datos de prueba.