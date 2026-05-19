Atentan contra la vida de un hombre en colonia San Felipe

Sujetos armados dispararon en al menos cuatro ocasiones en contra de un hombre de aproximadamente 40 años de edad cuando salía de su domicilio ubicado en la calle Diego de vilchis del numeral 2906 cruce con Barrientos y pardinas de la colonia San Felipe.

El lesionado fue trasladado a un hospital con heridas de arma de fuego en brazo y pierna; los primeros en llegar fueron elementos de la Policía Municipal quienes solicitaron el apoyo de una ambulancia, llegando paramédicos de quienes atendieron a lesionado y lo llevaron a un hospital para atención médica.

El lugar fue asegurado por las autoridades para que agentes ministeriales y peritos de la fiscalía recabaran la evidencia en torno al hecho.