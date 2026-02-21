Atendió Municipio más de 3 mil 200 baches durante el periodo del 16 al 20 de febrero

–Continua la atención permanente en la ciudad

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Obras Públicas, atendió mediante el programa emergente 3 mil 219 baches en el periodo del 16 al 20 de febrero.

Durante esta semana, las múltiples cuadrillas de bacheo estuvieron en las calles de más de 19 colonias, así como en avenidas principales.

A través de los recorridos que realizan los supervisores del Departamento de Mantenimiento Vial se determinan las zonas donde se va a intervenir con bacheo y por la colaboración de los ciudadanos que realizan su reporte por los diferentes medios de comunicación.

El Gobierno Municipal mantiene el compromiso con los ciudadanos de realizar acciones para mejorar las condiciones de movilidad dentro de la Capital, haciendo de las calles y vialidades más seguras y eficaces.

Se invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio.