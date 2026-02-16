Atendió DSPM reporte por presunto robo de combustible; eran propios empleados: Bonilla

El alcalde Marco Bonilla corroboró que elementos de la Policía Municipal atendieron un reporte relacionado con un presunto robo de combustible, en el cruce de las calles Wichita y Sierra Los Fresnos, en la colonia Los Nogales, lugar en el que 4 masculinos fueron detenidos por mostrarse agresivos al momento de las indagatorias.

Fue el propietario de las pipas quien solicitó el apoyo de la autoridad al notar que se desviaron de ruta, por lo que fueron sorprendidos por los elementos extrayendo el combustible de las mismas en bidones.

En el lugar se localizaron tres tractocamiones tipo pipa con doble remolque, así como una vagoneta marca Ford Econoline, modelo 2008, color gris, que en su interior contaba con bidones de plástico con capacidad de 50 litros cada uno, de los cuales algunos contenían diésel en su totalidad, así como dos mangueras cortas y una manguera de succión para hidrocarburos con sus respectivos conectores.

Los detenidos se identificaron como David Fernando A. G., de 28 años, Reydesel Rodolfo M. L., de 51, Manuel Iván P. S., de 33 y Óscar Manuel F. U., de 45 años. Todos trasladados al Centro de Detención Municipal Zona Sur para su puesta a disposición correspondiente.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente, quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.