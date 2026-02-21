Ataque con drones ucranios en instalación industrial en Rusia deja 11 heridos

Kiev, Ucrania.- Drones ucranios impactaron el sábado una instalación industrial en el interior de Rusia, y Ucrania y canales de noticias rusos no oficiales afirmaron que se trataba de una importante fábrica estatal de misiles.

El operativo se llevó a cabo en la república de Udmurtia y dejó 11 heridos, tres de los cuales fueron hospitalizados, explicó en Telegram Serguéi Bagin, el ministro de Salud local.

“Una de las instalaciones de la república fue atacada por drones” lanzados por Ucrania, señaló el jefe regional Alexander Brechalov, en otra publicación en Telegram. El incidente causó heridos y daños, agregó, sin identificar el lugar donde se produjo ni ofrecer más detalles.

Horas después, el Estado Mayor General de Ucrania detalló que sus fuerzas atacaron una planta clave de misiles cerca de la ciudad de Votkinsk, utilizando misiles de crucero FP-5 “Flamingo” de fabricación ucrania en lugar de drones.

“Una empresa del complejo militar-industrial, la ‘Planta de Votkinsk’ … fue impactada. Se registró un incendio en las instalaciones. Los resultados se están aclarando”, escribió el Estado Mayor en una publicación en Facebook.

Astra, un canal de noticias ruso no oficial en Telegram, reportó que el ataque alcanzó la Planta de Construcción de Maquinaria de Votkinsk, una importante empresa estatal de defensa. Astra añadió que su información se basaba en un análisis de las imágenes grabadas por residentes locales.