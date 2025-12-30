Ataque armado deja dos personas sin vida

Un hombre y una mujer perdieron la vida luego de haber sido víctimas de un ataque armado y trasladados por sus propios medios a las instalaciones de la Cruz Roja ubicadas sobre la avenida Juan Escutia.

Las víctimas llegaron a bordo de un vehículo Chevrolet Corsa; sin embargo, el conductor, un hombre, ya no contaba con signos vitales al momento de arribar, quedando sin vida al interior del automóvil. La mujer fue ingresada al área de urgencias, donde pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su fallecimiento minutos después.

De acuerdo con información preliminar, la agresión ocurrió en el cruce de las calles Tepehuanes y José María Iglesias, en el exterior de una sucursal de Farmacias Guadalajara. Testigos señalaron que los presuntos responsables huyeron del lugar a bordo de un vehículo Hyundai, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

Tras el arribo de las víctimas, se desplegó un fuerte operativo de seguridad en el perímetro de la Cruz Roja Juan Escutia, con la participación de corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones correspondientes.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, en tanto continúan las indagatorias para esclarecer los hechos y dar con los responsables.