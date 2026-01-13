Atacan unidad Bowí con arma de diábolos; no se reportan lesionados

La noche de este martes 13 de enero, una unidad del sistema de transporte Bowí fue objeto de un ataque mientras circulaba sobre el bulevar José Fuentes Mares, entre las estaciones Gemas y Diamante.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), el incidente ocurrió durante la tarde-noche, cuando un civil disparó contra la unidad T-204 utilizando un arma de diábolos, lo que provocó la ruptura de uno de los cristales del camión.

A pesar de lo ocurrido, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas entre los pasajeros ni el operador, por lo que la unidad pudo ser asegurada sin mayores complicaciones.

La Operadora de Transporte informó que ya se encuentra en proceso de presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades, con el objetivo de dar con el responsable del ataque y deslindar responsabilidades.

Finalmente, se indicó que se reforzarán las medidas de vigilancia para garantizar la seguridad de los usuarios del sistema de transporte público.