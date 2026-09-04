Atacan con tablas a sujeto en Vistas del Norte

Agentes de la Policía Municipal y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) atendieron un reporte de agresión física en la colonia Vistas del Norte.

Al arribar a las calles Río Aneyes y Río Cisnes localizaron a un sujeto de 35 años de edad severamente golpeado, particularmente en rostro y cabeza.

El lesionado estaba sobre la banqueta semi inconsciente y descalzo, con rastros de sangre sobre el concreto; ante las autoridades declaró que fue golpeado con sujetos que se valieron de tablas para la agresión.

Paramédicos declaró la Cruz Roja arribaron al lugar para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo a un hospital para su atención médica.