Atacan a balazos a pareja en la colonia Crucero; ambos resultan heridos y son hospitalizados

Un hombre y una mujer jóvenes resultaron lesionados tras ser atacados a balazos en el cruce de las calles Piña y Cereza, en la colonia Crucero. De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas fueron agredidas por sujetos que viajaban a bordo de un automóvil Dodge Charger de color rojo, cuyos ocupantes huyeron tras la agresión.

Luego del ataque, las víctimas fueron auxiliadas por familiares o personas cercanas, quienes las trasladaban en una camioneta Ford Lobo con la intención de llevarlas a un hospital. Sin embargo, al llegar al cruce de las calles Tonachi y Vías fueron interceptados por elementos de la Policía Municipal, quienes solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de URGE brindaron atención a la mujer, mientras que personal de la Cruz Roja atendió al masculino. El hombre presentaba una herida de bala en un hombro, en tanto que la mujer sufrió impactos en un antebrazo, con fractura, y en el área del omóplato. Ambos fueron trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica especializada, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para localizar a los presuntos responsables.