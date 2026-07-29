Asaltan Oxxo en la colonia Villa Juárez; ladrón armado se lleva efectivo tras amenazar a empleada

Un sujeto armado perpetró un robo con violencia la noche de este miércoles en una tienda Oxxo ubicada en el cruce de las calles Francisco Villa y Séptima, en la colonia Villa Juárez, donde logró apoderarse de 3 mil 400 pesos en efectivo antes de darse a la fuga.

De acuerdo con el reporte preliminar, el hombre, quien vestía ropa de color negro, ingresó al establecimiento y se dirigió inicialmente al área de refrigeradores, donde tomó una cerveza Bud Light. Posteriormente acudió a la caja y solicitó una cajetilla de cigarros; en ese momento sacó un arma de fuego de entre sus ropas y amagó a la encargada del negocio para exigir el dinero de la caja registradora.

Tras obtener el efectivo, el responsable huyó del lugar con rumbo desconocido. Elementos de la Policía Municipal acudieron al establecimiento para tomar conocimiento del robo con violencia, recabar información sobre las características del presunto asaltante e iniciar las investigaciones correspondientes para tratar de ubicarlo.