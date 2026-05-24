Atacan a balazos a escolta de “Grupo 13” en la colonia Quintas Calorinas

Un escolta al parecer del “grupo 13” fue atacado a balazos al exterior de un domicilio ubicado en el Cruce de las calles montes sinaí y monte Líbano en la colonia Quintas Carolinas por parte de sujetos armados que lo agarraron desprevenido a bordo de su unidad a cargo una Chevrolet silverado de color blanca.

El escolta recibió varios impactos de arma de fuego en el área del pecho elementos de la policía municipal, fueron las primeras en llegar y auxiliarlo solicitando una ambulancia llevando paramédicos de cruz roja, quienes lo atendieron, y lo llevaron a un hospital para recibir atención médica.

El lugar fue acordonado por los. Elementos municipales, donde también agentes ministeriales y ejército mexicano, llegaron al lugar en la escena, se aseguraron al menos 47 casquillos percutidos de un arma calibre 9 milímetros y punto 40.

Cabe destacar que de los atacantes no se tienen datos, por lo cual se lleva a cabo un operativo.