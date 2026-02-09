Asume Memo Ramírez representación regional ante la Unión Ganadera de Chihuahua

Dentro de las sesiones ordinarias de trabajo del grupo representativo de la Unión Ganadera de la región, se revisaron diferentes temas, entre ellos designar delegados para tener representación en las mesas de trabajo la unión ganadera estatal.

Vistos los puntos de la agenda, se concluyó la misma para dar paso a la toma de protesta, destacando la participación del también diputado Guillermo Memo Ramirez ahora delegado de la unión representativa de Villa Matamoros ante la Unión Ganadera de Chihuahua.

Ramirez es ganadero de amplia experiencia y referente en la región, así mismo desde su responsabilidad legislativa ha llevado cada que es necesario el tema a la tribuna y debate, buscando defender los derechos y condiciones de los productores del ramo, resaltó ; *”Aquí hay ganaderas y ganaderos de trabajo, gente que no se rinde.”*

En su mensaje, el presidente del congreso agradeció por la confianza depositada en el ; *” Este encargo representa el esfuerzo de las y los ganaderos de Matamoros, de sus familias y de una actividad que le ha dado identidad, trabajo y sustento a Chihuahua por generaciones.”*

Añadió que *”Mientras tenga esta responsabilidad, tengan la certeza de que la ganadería de Matamoros y de Chihuahua tendrá voz, respaldo y defensa”.