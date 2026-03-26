Así es el Land Aircraft Carrier, el primer coche volador producido en masa

El Land Aircraft Carrier, primer coche volador producido en masa por la compañía china Xpeng, se alzó por primera vez sobre los cielos de Guangzhou (China).
The world's first mass-produced flying car—XPENG AEROHT's "Land Aircraft Carrier" (小鹏汇天陆地航母) takes to the skies over Haixinsha (海心沙), Guangzhou, for the first time!
The "Land Aircraft Carrier" consists of two main parts: a flying module (the airframe) and a ground… pic.twitter.com/APbuqhFXtt
— Shenzhen Channel (@sz_mediagroup) March 19, 2026
El vehículo alcanza los 360 km/h en el aire, tiene capacidad para cuatro o cinco personas y ofrece más de 1.000 km de autonomía.
Su precio será inferior a dos millones de yuanes (unos 290.000 dólares) y ya cuenta con más de 7.000 pedidos.